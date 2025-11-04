Στις 22:00 (Cosmote Sport 2) θα αρχίσει στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Αϊντχόφεν, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι Πειραιώτες φιλοδοξούν απέναντι στους Ολλανδούς να σημειώσουν την πρώτη νίκη τους στην εφετινή διοργάνωση, προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για την πρόκριση.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας με έναν βαθμό στις τρεις πρώτες αγωνιστικές είναι τέταρτος από το τέλος, και θέλει πάση θυσία, το τρίποντο απέναντι στην PSV.

Από τη μεριά του το συγκρότημα του Μπος με τέσσερις βαθμούς βρίσκεται στην 16η θέση του πίνακα.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από νίκες σε κάθε μία από τις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις τους, με πιο πρόσφατη εκείνη επί του Άρη. Από την πλευρά της, η Αϊντχόφεν βρίσκεται σε ακόμη καλύτερη φόρμα, με τη νίκη της περασμένης Παρασκευής με 5-2 επί της Φορτούνα Σιτάρντ στο πρωτάθλημα να σηματοδοτεί την πέμπτη συνεχή επιτυχία, σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι παίκτες του Πίτερ Μπος μετρούν πλέον οκτώ αγώνες χωρίς ήττα (2 ισοπαλίες), με την τελευταία να έρχεται στο απογοητευτικό 1-3 από την πρωτοεμφανιζόμενη Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν στο Champions League.

Ωστόσο, η κατάκτηση ενός βαθμού εκτός έδρας με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (1-1), έδωσε πλήρη ώθηση στον επόμενο ευρωπαϊκό αγώνα της, όπου έφτασε σε ένα ανεπανάληπτο 6-2 απέναντι στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που σκόραρε τόσα γκολ στη διοργάνωση της UEFA.

Ο Σαντιάγο Έσε είναι ο μόνος από τους βασικούς παίκτες του Ολυμπιακού που θα απουσιάσει, μετά την αμφιλεγόμενη κόκκινη κάρτα που δέχθηκε απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Γάλλος Κλεμέν Τουρπάν.

O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει τον Ολυμπιακό, με τον Τζολάκη κάτω από την εστία, με τους Πιρόλα και Ρέτσο να συνθέτουν το αμυντικό δίδυμο.

Ο Ροντινέι ξεκινάει στο δεξί άκρο της άμυνας και ο Ορτέγκα στο αριστερό, επιστρέφοντας από τον τραυματισμό του, ενώ στα χαφ θα παίξουν οι Γκαρθία και Μουζακίτης.

Ο Ποντένσε θα είναι αριστερά, ο Μαρτίνς δεξιά και ο Τσικίνιο θα κινηθεί πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Αϊντχόφεν: Κοβάρ, Γκασιορόβσκι, Σχούτεν, Σαλάχ-Εντίν, Ντεστ, Ζούνιορ, Φέρμαν, Σαϊμπαρί, Πέρισιτς, Μαν, Τιλ.