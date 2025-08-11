Στα «ερυθρόλευκα» ντύθηκε και πάλι ο Ματιέ Βαλμπουενά. Μετά από δύο χρόνια ο πολύπειρος Γάλλος άσος, ο οποίος διάγει το 40ο έτος της ηλικίας του, επέστρεψε στον Ολυμπιακό, προκειμένου να ενισχύσει τη Β’ ομάδα του συλλόγου και να καθοδηγήσει τους νεαρούς παίκτες του συλλόγου.

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα τη Δευτέρα την επιστροφή του βραχύσωμου μεσοεπιθετικού, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία με τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο στο στήθος.

Πιο συγκεκριμένα ο Βαλμπουενά από το 2019 έως το 2023, που αγωνίστηκε στους «ερυθρόλευκους», κατέγραψε με τη φανέλα τους 150 συμμετοχές με απολογισμό 18 γκολ και 43 ασίστ, κατακτώντας με τον σύλλογο 3 πρωταθλήματα και 1 Κύπελλο.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ματιέ Βαλμπουενά. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1984 στη Γαλλία.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Bordeaux, το 2003 μεταγράφηκε στη Langon FC, ενώ το 2004 στην FC Libourne και το 2006 τον απέκτησε η Μαρσέιγ όπου αγωνίστηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2014 όποτε και μετακόμισε στη Ρωσία και την Dynamo Μoscow.

Έναν χρόνο μετά γύρισε στη Γαλλία για την Olympic Lyon και το 2017 πήγε στην Τουρκία για τη Fenerbahce. Το καλοκαίρι του 2019 ήρθε στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό και φόρεσε τα ερυθρόλευκα χρώματα μέχρι το 2023 όποτε και συνέχισε την καριέρα του στον Απόλλωνα Λεμεσού, με τον Ολυμπιακό κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και ένα κύπελλο Ελλάδας.

Το 2024 επέστρεψε στην Ελλάδα και αγωνίστηκε στην Athens Kallithea και γύρισε ξανά στον Ολυμπιακό για να φορέσει και πάλι την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ματιέ, καλώς επέστρεψες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC Academy (@olyfcacademy)

«Το να τερματίσω την καριέρα μου εδώ, είναι η μεγαλύτερη τιμή απ’ όλες»

Τη συγκίνησή του για το γεγονός ότι θα μπορέσει να κλείσει την καριέρα του, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού εξέφρασε ο Βαλμπουενά με ποστάρισμα που έκανε στα social media, μετά την ανακοίνωση των Πειραιωτών.

«Με απέραντη συγκίνηση και απερίγραπτη υπερηφάνεια ανακοινώνω την επιστροφή μου στον Ολυμπιακό – έναν σύλλογο που έχει χαράξει τόση χαρά και τόσες πολλές αξέχαστες στιγμές στην καρδιά μου.

Το να φοράω ξανά αυτό το έμβλημα είναι ένα προνόμιο, αλλά το να έχω τώρα την ευκαιρία να μεταδώσω στη νεότερη γενιά τις αξίες που με διαμόρφωσαν είναι ένα πραγματικό δώρο. Το να τερματίζω την καριέρα μου εδώ, μαζί σας, αγαπητοί φίλαθλοι, είναι η μεγαλύτερη τιμή από όλες. Πάμε Ολυμπιακέ!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mathieu Valbuena (@mv28_officiel)

Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης