Με τη φανέλα του Ολυμπιακού θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Λορέντσο Πιρόλα, καθώς οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Ιταλός στοπερ είχε συμβόλαιο αρχικά έως το 2027 με τους Πειραιώτες, ωστόσο το επέκτεινε για ακόμη έναν χρόνο, ήτοι έως το 2028, ενώ υπάρχει οψιόν για μία ακόμη σεζόν (2029).

Βάσει της νέας συμφωνίας ο Πιρόλα θα λαμβάνει από εδώ και στο εξής 1 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας σημαντικά τις οικονομικές απολαβές του στην ελληνική ομάδα.

Συνολικά, ο Λορέντσο Πιρόλα μετρά 45 εμφανίσεις με τα ερυθρόλευκα και φέτος έχει ήδη 12 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Champions League.