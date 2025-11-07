Νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό υπέγραψε ο Κοστίνια, όπως σχετικά ανακοίνωσε σήμερα η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Ο Πορτογάλος δεξιός μπακ, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 από την Ρίο Αβε, υπέγραψε με την ομάδα του Πειραιά την επέκταση της συνεργασίας τους για έναν επιπλέον χρόνο, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2029, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του.

Ο Κοστίνια τη φετινή σεζόν έχει 13 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Ο 25χρονος μπακ στις δηλώσεις του, μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τους Πειραιώτες, επισήμανε: «Νιώθω μεγάλη υπερηφάνεια και είμαι πολύ ευτυχισμένος για αυτή την ανανέωση με αυτόν τον σύλλογο. Είναι σημάδι πώς ήταν μία επιτυχημένη σεζόν. Υπερηφάνεια είναι η λέξη που μπορώ να πω για την ανανέωση του συμβολαίου μου. Η περσινή σεζόν ήταν απίστευτη. Ήταν μία πολύ καλή εμπειρία, ήταν εκπληκτικά καλή.

Κατακτήσαμε το νταμπλ, παίξαμε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ήταν απίστευτο. Είναι πολύ όμορφο να ζεις σε αυτήν τη χώρα. Οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί, οι οπαδοί είναι παθιασμένοι. Πιστεύω ότι αυτή η σεζόν θα είναι ίδια ή και καλύτερη από την περσινή. Το να μοιραστώ αυτές τις στιγμές με τον Ολυμπιακό είναι κάτι απίστευτο.»

Χα.Π.