Η περίοδος προετοιμασίας των παικτών του Ολυμπιακού ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος, αλλά και της… σέντρας στο Champions League, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Δύο από τους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν διεθνείς υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες των χωρών τους, οι Γκάμπριελ Στρεφέτσα και Ντάνιελ Ποντένσε, συγκεντρώνουν τα περισσότερα βλέμματα.

Αμφότεροι προέρχονται από κάποιους μικροτραυματισμούς και το διάστημα αυτό είναι καθοριστικό για το πόσο και αν θα είναι σε θέση να βοηθήσουν τους «ερυθρόλευκους» στα ματς με Πανσερραϊκό (3η αγωνιστική) και Πάφο (League Phase).

Τόσο ο Στρεφέτσα, όσο και ο Ποντένσε συνεχίζουν τη δουλειά στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στου Ρέντη, έτσι ώστε να καλύψουν το χαμένο έδαφος και να τεθούν στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όταν ξεκινήσουν και πάλι οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας εντός κι εκτός των συνόρων.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ακολουθεί καθημερινά ατομικό πρόγραμμα και αποθεραπεία, ενώ στους ίδιους ρυθμούς θα συνεχίσει και μέσα στο Σαββατοκύριακο που ακολουθεί.

Τα σημάδια είναι καλά, μιας και ο 28χρονος παίκτης φαίνεται ν’ αφήνει πίσω τον τραυματισμό του στο πόδι, που αποκόμισε από το ματς με τον Βόλο κι εκτός απρόοπτου από την ερχόμενη Δευτέρα (8/9) θα είναι σε θέση να μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης.

Ο Στρεφέτσα έχασε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Αστέρα Aktor, λόγω τιμωρίας, ενώ στο παιχνίδι του Πανθεσσαλικού έπαιξε 25 λεπτά ως αλλαγή.