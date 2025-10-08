Ευχάριστα είναι τα νέα στον Ολυμπιακό αναφορικά με την κατάσταση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, καθώς ο Ουκρανός επιθετικός πλέον προπονείται κανονικά, μετρώντας πλέον αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο έμπειρος στράικερ βρέθηκε για πρώτη φορά στα… πιτς στις αρχές Αυγούστου, καθώς αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στη γάμπα κατά την προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία.

Εν συνεχεία επέστρεψε στις προπονήσεις και συμπεριελήφθη κανονικά στην «ερυθρόλευκη» αποστολή για τα φιλικά με τη Νάπολι και την Ίντερ επί ιταλικού εδάφους.

Εντούτοις πριν το ματς με τους «νερατζούρι» παραπονέθηκε για ενοχλήσεις και έμεινε και πάλι εκτός, ενώ στο προηγούμενο παράθυρο των εθνικών, πήγε στην πατρίδα του για συμβουλευτεί γιατρούς και φυσιοθεραπευτές.

Ο Ουκρανός επιθετικός πάντως τις τελευταίες ημέρες έχει μπει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και σύντομα θα θέσει εαυτόν στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ.

Από εκεί και πέρα οι Ροντινέι, Ρέτσος, Στρεφέτσα και Γκαρθία βρέθηκαν και χθες στον Ρέντη ακολουθώντας τα προγράμματά τους.