Στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού στου Ρέντη βρέθηκε ο Ρεμί Καμπελά, ο οποίος αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, καθώς ετοιμάζεται να μετακομίσει στη Γαλλία για λογαριασμό της Ναντ.
Ο 35χρονος Γάλλος εξτρέμ έμεινε εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για το παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά το Σάββατο (20/12, 20:30, Cosmote Sport 1) και πλέον θα αναχωρήσει για την πατρίδα του.
Στη Ναντ θα συναντήσει τον άλλο πρώην «ερυθρόλευκο» Γιουσέφ Ελ Αραμπί.
Η συμφωνία των Πειραιωτών αφορά δανεισμό μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ ο Καμπελά έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2027.