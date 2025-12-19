Στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού στου Ρέντη βρέθηκε ο Ρεμί Καμπελά, ο οποίος αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, καθώς ετοιμάζεται να μετακομίσει στη Γαλλία για λογαριασμό της Ναντ.

Ο 35χρονος Γάλλος εξτρέμ έμεινε εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για το παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά το Σάββατο (20/12, 20:30, Cosmote Sport 1) και πλέον θα αναχωρήσει για την πατρίδα του.

Στη Ναντ θα συναντήσει τον άλλο πρώην «ερυθρόλευκο» Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Η συμφωνία των Πειραιωτών αφορά δανεισμό μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ ο Καμπελά έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2027.