Νέα τροπή πήραν τα πράγματα στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τον Ολυμπιακό να αποσύρεται από τη διεκδίκησή του.

Παρότι όλες οι πληροφορίες συνέκλιναν ότι οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονταν κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής καθώς είχαν ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις της ομάδας του, της Άουγκσμπουργκ, η υπόθεση χάλασε…

Η πλευρά του διεθνή μπακ ζήτησε επιπλέον χρόνο για να απαντήσει, κάτι που η πειραϊκή ομάδα δεν αποδέχθηκε γιατί δεν ήθελε να μπει σε μια περίοδο αναμονής με αβέβαιη την κατάληξη.

Την περίοδο 2025-26 ο Γιαννούλης μέτρησε 29 αγώνες, 2 γκολ και 5 ασίστ για την Άουγκσμπουργκ.