Την αποθέωση από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, που βρίσκονται στο «Θ. Κολοκοτρώνης», για τον αγώνα με τον Asteras Aktor, γνώρισε την Τετάρτη ο Γιώργος Μπαρτζωκας.

Οι φίλαθλοι των Πειραιωτών φώναξαν αρκετές φορές το σύνθημα «Μπαρτζώκα, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα», θέλοντας να δείξουν ότι βρίσκονται στο πλευρό του τεχνικού της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου, με αφορμή το επεισόδιο στο οποίο ενεπλάκη έπειτα από τον αγώνα με την Dubai BC.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το εν λόγω επεισόδιο υπήρξε σήμερα και οργισμένη αντίδραση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία εξαπέλυσε μύδρους εναντίον του κόουτς των πρωταθλητών Ελλάδας.