Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) ο αγώνας του Ολυμπιακού κόντρα στην Αthens Kallithea, με τον οποίο πέφτει η αυλαία της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Αυτός είναι ο πρώτος επίσημος αγώνας των Πειραιωτών στο «Γ. Καραϊσκάκης» την εφετινή σεζόν.

Στον αγώνα της πρεμιέρας ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-0 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, ενώ από τη μεριά τους οι νεοφώτιστοι έμειναν στο 0-0 με τον Λεβαδειακό.

Ο Τζολάκης ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα και Ορτέγκα στην άμυνα. Οι Έσε και Ντοι βρίσκονται στο κέντρο, με τον Τσικίνιο λίγο πιο μπροστά και τους Βελντε-Ζελσον Μαρτίνς στα άκρα, ενώ στην επίθεση ξεκινά ο Ελ Κααμπί.

Ολυμπιακός-Αthens Kallithea 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ρόντινεϊ, Πιρόλα, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Ντόη, Τσικίνιο, Βέλντε, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί

Athens Kallithea: Μπαραγάν – Μανθάτης, Μεχίας, Ισιμάτ Μιρέν, Πασαλίδης, Σοΐρι – Ματίγια, Μότοκ, Μερκάτι, Μουτίνιο – Ουλντρίκις

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Athens Kallithea από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Athens Kallithea is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYAKFC #slgr pic.twitter.com/yu5jJDdTO2

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 26, 2024