Στις 19:45 (Cosmote Sport 3) ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Μπράγκα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Στο σημερινό ματς η ομάδα του Πειραιά φιλοδοξεί να κατακτήσει την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, αφήνοντας πίσω της την ήττα της πρεμιέρας με 2-0 σκορ στην έδρα της Λιόν.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λίγο πριν το παιχνίδι με τους Πορτογάλους ανακοίνωσε την ενδεκάδα των «ερυθρολεύκων», δίνοντας φανέλα βασικού στον Μουζακίτη.

Πιο συγκεκριμένα ο Τζολάκης ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Κάρμο και Ορτέγκα να συνθέτουν την τετράδα στην άμυνα.

Οι Έσε, Μουζακίτης βρίσκονται στα χαφ, με εξτρέμ τους Ζέλσον Μαρτίνς και Ροντινέι και τον Τσικίνιο να έχει ρόλο επιτελικού μέσου, πίσω από τον Ελ Κααμπί, που βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Κάρμο, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ροντινέι, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Στάμενιτς, Βέλντε, Γκαρθία, Γιάρεμτσουκ, Γουίλιαν, Μασούρας, Ολιβέιρα, Ντοή, Κωστούλας.

