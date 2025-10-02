Τις πολύτιμες υπηρεσίες του Ροντινέι θα στερηθεί ο Ολυμπιακός στο προσεχές ντέρμπι (5/10, 20:30, Novasports Prime) με τον ΠΑΟΚ, για την 5η αγωνιστική της Super League.

Ο Βραζιλιάνος μπακ απουσίασε από τον αγώνα με την Άρσεναλ, λόγω τραυματισμού, ενώ θα χάσει και τον αγώνα των Πειραιωτών με τον «δικέφαλο» του Βορρά στην Τούμπα.

Η πρόθεση των «ερυθρόλευκων» είναι να προστατευθεί από ενδεχόμενη υποτροπή ο έμπειρος οπισθοφύλακας και έτσι η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, δρομολογείται για μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Όσον αφορά στον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος τραυματίστηκε και αποχώρησε πρόωρα από το ματς στο Emirates θεωρείται αμφίβολος για το ντέρμπι της Super League απέναντι στον ΠΑΟΚ.

O διεθνής αμυντικός αποχώρησε στο 86ο λεπτό του αγώνα με τους Λονδρέζους, με τραυματισμό, και στην ομάδα του Πειραιά βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, μέχρι να εξακριβωθεί η κατάστασή του.