Η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Άρη (1/11, 20:00, Cosmote Sport 1), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Super League, ολοκληρώθηκε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ισπανός τεχνικός άφησε εκτός αποστολής τον Σαντιάγο Έσε προκειμένου να του δώσει χρόνο ξεκούρασης, καθώς την προσεχή Τρίτη (4/11) ακολουθεί το πολύ απαιτητικό παιχνίδι με την Αϊντχόφεν στο Champions League, και ο Μεντιλίμπαρ θέλει τον πολύτιμο μέσο του «φρέσκο».

Εκτός έμεινε και ο Φρανσίσκο Ορτέγα, ο οποίος δεν είναι απόλυτα έτοιμος και απέναντι στους Ολλανδούς θα χρειαστεί περισσότερο, όμως στον αντίποδα ο Ζέλσον Μαρτίνς επέστρεψε.

Ο Βάσκος προπονητής άφησε εκτός και τους Αλέξη Καλογερόπουλο, Ρούμπεν Βέζο, Αργύρη Λιατσικούρα, συγκριτικά με τους ποδοσφαιριστές που είχε διαθέσιμους στον αγώνα Κυπέλλου με τον Βόλο.

Αναλυτικά, την «ερυθρόλευκη» αποστολή συγκροτούν οι: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζιτζί, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.