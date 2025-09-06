Tουρκικά ΜΜΕ ήθελαν την Μπεσίκτας να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Γιουσούφ Γιαζίτσι, με τον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης όμως να προχωρά σε άμεση διάψευση των συγκεκριμένων δημοσιευμάτων.

Πιο συγκεκριμένα οι «αετοί», με ανακοίνωσή τους, ξεκαθαρίζουν πως ουδέποτε κατέθεσαν πρόταση στον Ολυμπιακό για την αγορά του 28χρονου μέσου, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στα δύο πρώτα ματς των Πειραιωτών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δύσκολη νίκη επί του Αστέρα, στην πρεμιέρα.

«Η είδηση που δημοσιεύτηκε στα μέσα ενημέρωσης και ισχυρίζεται ότι επιχειρήσαμε να αποκτήσουμε τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Γιουσούφ Γιαζίτζι είναι εντελώς αβάσιμη», αναφέρει η θέση της Μπεσίκτας, σύμφωνα με τη Hurriyet.