Ο Ολυμπιακός, πέρα από την υπόθεση του Αντρέ Λουίζ για τα άκρα της επίθεσης, εξετάζει σοβαρά και περιπτώσεις που μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο τον άξονα του. Σε αυτό το πλαίσιο, προχώρησε σε μια πρώτη, διερευνητική προσέγγιση με τον Μαρσέλο Μπρόζοβιτς. Τον 33χρονο Κροάτη χαφ που αγωνίζεται στην Αλ Νασρ.

Το συμβόλαιο του Μπρόζοβιτς ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, κι αυτό καθιστά την περίπτωσή του ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Στην Σαουδική Αραβία όμως έχει πολύ υψηλό συμβόλαιο κι αυτό αποτελεί το “αγκάθι” στην προκειμένη περίπτωση, αφού σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι ετήσιες απολαβές του ανέρχονται στα 24,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 465.000 ευρώ την εβδομάδα, χωρίς να απολογίζονται τα μπόνους κι ό,τι άλλο έξτρα έχει να λαμβάνειν.

