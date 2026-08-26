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Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε αναζήτηση δεξιού μπακ και μετά τον Γιόακιμ Μέλε, που είναι η πρώτη επιλογή, έχει στο… κάδρο και τον Μάρκους Πέντερσεν.
Ο Ολυμπιακός στοχεύει σε τουλάχιστον τρεις κινήσεις ως το τέλος της μεταγραφικής περιόδου και μία από τις θέσεις είναι αυτή του δεξιού μπακ.
Σύμφωνα με τους Ιταλούς, οι Πειραιώτες θα προσπαθήσουν να φτάσουν σε συμφωνία με την Τορίνο και δίνουν 8 εκατ. ευρώ για να κλείσουν τη μεταγραφή.
«Ο Ολυμπιακός εργάζεται σήμερα για να επιτύχει συμφωνία τόσο με τον Πέντερσεν όσο και με την Τόρινο, ελπίζοντας να ολοκληρώσει τη μεταγραφή για ένα συνολικό πακέτο στα 8 εκατ. ευρώ», αναφέρει ο Λορέντσο Λεπόρε.
𝗜𝗻𝗳𝗼: Olympiacos are working today to reach an agreement both with Pedersen and with Torino, hoping to finalize a permanent deal for a 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗰𝗸𝗮𝗴𝗲 𝘄𝗼𝗿𝘁𝗵 𝗼𝘃𝗲𝗿 €𝟴𝗺.@BalkansSports_ pic.twitter.com/zVU6qFqIk1
— Lorenzo Lepore (@lorenzooleporee) August 26, 2026