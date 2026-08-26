Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε αναζήτηση δεξιού μπακ και μετά τον Γιόακιμ Μέλε, που είναι η πρώτη επιλογή, έχει στο… κάδρο και τον Μάρκους Πέντερσεν.

Ο Ολυμπιακός στοχεύει σε τουλάχιστον τρεις κινήσεις ως το τέλος της μεταγραφικής περιόδου και μία από τις θέσεις είναι αυτή του δεξιού μπακ.

Σύμφωνα με τους Ιταλούς, οι Πειραιώτες θα προσπαθήσουν να φτάσουν σε συμφωνία με την Τορίνο και δίνουν 8 εκατ. ευρώ για να κλείσουν τη μεταγραφή.

«Ο Ολυμπιακός εργάζεται σήμερα για να επιτύχει συμφωνία τόσο με τον Πέντερσεν όσο και με την Τόρινο, ελπίζοντας να ολοκληρώσει τη μεταγραφή για ένα συνολικό πακέτο στα 8 εκατ. ευρώ», αναφέρει ο Λορέντσο Λεπόρε.