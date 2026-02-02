Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για λογαριασμό του Ολυμπιακού έφτασε αργά το βράδυ της Κυριακής (1/2) ο Κλέιτον.

Όπως αναμένεται, ο 27χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός θα αποτελέσει τη δεύτερη κίνηση των «ερυθρόλευκων» στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο της φετινής σεζόν και τη δεύτερη από τη Ρίο Άβε, καθώς ήδη αγωνίστηκε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ ο Αντρέ Λουίς.

O Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τη Ρίο Άβε και θα καταβάλει σύμφωνα με πληροφορίες από την Πορτογαλία 5 εκατ. ευρώ, την ώρα που ο Κλέιτον προορίζεται για να καλύψει το κενό του Γιάρεμτσουκ που πάει δανεικός στη Λιόν.

Ο 27χρονος αναμένεται να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό.