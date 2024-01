Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση καθώς σήμερα «έκλεισε» τον Τσικίνιο από τη Μπενφίκα και τον Αντρέ Όρτα από τη Μπράγκα, με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2024.

Οι ερυθρόλευκοι πραγματοποιούν δύο κινήσεις και ενισχύονται σημαντικά στη μεσαία τους γραμμή, φέρνοντας στην Ελλάδα μέσα στην Παρασκευή (19/1) δύο ποδοσφαιριστές.

Εντός της ημέρας αναμένεται να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Τσικίνιο στον Ολυμπιακό, με τη Μπενφίκα να ανάβει τελικά το «πράσινο» φως για να φύγει από τώρα ο παίκτης.

Όπως ανέφερε χθες ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μπενφίκα πείστηκε τελικά να επιτρέψει στον Τσικίνιο να αποχωρήσει από τώρα για τον Ολυμπιακό, κρατώντας ένα ποσοστό μεταπώλησης.

Με σημερινή του ανάρτηση, ο Ιταλός δημοσιογράφος επισήμανε ότι εντός της ημέρας θα ολοκληρωθούν τα τυπικά για τη μετακίνηση του έμπειρου μέσου στον Ολυμπιακό, ο οποίος θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Κάρλος Καρβαλιάλ.

