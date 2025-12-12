Το άστρο του Χρήστου Μουζακίτη εδώ και αρκετό καιρό έχει αρχίσει να λάμπει σε όλη την ποδοσφαιρική Ευρώπη.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του με τον Ολυμπιακό και την Εθνική χάρισαν το βραβείο Golden Boy Web στον διεθνή μέσο, η χρηματιστηριακή αξία του οποίου έχει εκτοξευτεί.

Μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έχουν αρχίσει και σχηματίζουν… ουρά για την απόκτηση του Μουζακίτη, ο οποίος πλέον κοστολογείται με 25 εκατ. ευρώ στο transfermarkt, ενώ ήταν στα 15 στο τελευταίο update.

Έτσι είναι ο ακριβότερος παίκτης της Stoiximan Super League, με τον Κωνσταντέλια να βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, που πλέον τιμάται με 20 εκατ. ευρώ, ενώ κοστολογούνταν μέχρι πρότινος με 17.

Από εκεί και πέρα ο Τζολάκης κοστολογείται πλέον με 15 εκατ. ευρώ (ήταν 13 στο τελευταίο update), με τον Έσε να ανεβαίνει στα 14 από τα 12.

Την πεντάδα συμπληρώνει ο Τετέ, που είναι σταθερός στα 11 εκατ. ευρώ την ώρα που η χρηματιστηριακή αξία του Πιρόλα από τα 6 έχει αυξηθεί στα 9 εκατ. ευρώ.