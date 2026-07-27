Ο Στέφαν Ορτέγκα ετοιμάζεται να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γερμανία και την Αγγλία, ο 33χρονος τερματοφύλακας αναμένεται στην Αθήνα αύριο Τρίτη ή, το αργότερο, την Τετάρτη, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σημαντικά, με τους «ερυθρόλευκους» να καταθέτουν νέα βελτιωμένη πρόταση, η οποία κάλυψε την αρχική οικονομική διαφορά τους με τον έμπειρο γκολκίπερ.

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