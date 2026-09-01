Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας που θα παρευρεθούν στον Βόλο για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής με τους «κυανέρυθρους» (5/9, 19:00), ότι από σήμερα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους ηλεκτρονικά.

Μετά από τη νικηφόρα πρεμιέρα κόντρα στον Ατρόμητο και στη συνέχεια την εκτός έδρας νίκη επί του Αστέρα στην Τρίπολη, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας με μοναδικό στόχο να κάνει το 3/3 και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος.

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