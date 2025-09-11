Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι οι ώρες λειτουργίας του Μουσείου κατά τις ημέρες των εντός έδρας αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας στο «Γ. Καραϊσκάκης», θα διαμορφώνονται ανάλογα με την ώρα διεξαγωγής των αγώνων.

Για το Σάββατο 13/09, οπότε ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, το Μουσείο θα λειτουργήσει από τις 10:00 έως τις 16:00, δηλαδή έως και δύο ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Σε κάθε εντός έδρας αγώνα, οι ώρες λειτουργίας θα διαμορφώνονται αναλόγως, προκειμένου να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στην ώρα προσέλευσης του κόσμου στις κερκίδες του γηπέδου.

Οι ώρες λειτουργίας θα ενημερώνονται συνεχώς στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μέσω της οποίας κλείνονται τα εισιτήρια.