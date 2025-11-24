Ο Ολυμπιακός, με ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα, επέστησε την προσοχή των οπαδών του, ενόψει της σπουδαίας αυριανής αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ.Καραϊσκάκης», ζητώντας τους να έχουν κόσμια συμπεριφορά και να προστατέψουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Η σχετική ανακοίνωση της ομάδας:

Αγαπητοί φίλαθλοι,

Η οικογένεια του Ολυμπιακού σε όλο τον κόσμο περιμένει με αγωνία τον μεγάλο αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι φίλαθλοί μας που θα βρεθούν σε αυτή την ποδοσφαιρική γιορτή έχουν την υποχρέωση να προφυλάξουν την ομάδα μας για να εξασφαλιστεί ένα γεμάτο Καραϊσκάκη στη συνέχεια της ευρωπαϊκής μας πορείας.

Είναι κατανοητό σε όλους ότι και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις να υπήρχαν, δεν θα ήταν αρκετές βάσει της ζήτησης – ρεκόρ που υπήρξε στο συγκεκριμένο ματς. Παρόλα αυτά, η επιθυμία για κάποιον να βρεθεί στον αγώνα, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την ομάδα μας εφόσον αυτός δεν είναι κάτοχος εισιτηρίου.

Υπάρχει ήδη αυστηρή σύσταση από την ΕΛ.ΑΣ. ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εισόδου στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, θα οδηγήσει, είτε άμεσα είτε σε επόμενο χρόνο με τη χρήση καμερών, στις βαριές συνέπειες που επιφέρει ο σχετικός Νόμος.

Ταυτόχρονα, πέρα από τις συνέπειες που θα έχουν για τους εαυτούς τους όσοι το επιχειρήσουν, θέτουν ζήτημα ασφάλειας για τους φιλάθλους με εισιτήριο, αλλά και για την ίδια την ομάδα μας.

Καθώς είμαστε ήδη υπότροποι, η χρήση λέιζερ και ο αποκλεισμός εισόδων και σκαλιών θα προκαλέσουν την τιμωρία της έδρας μας είτε με κλείσιμο μεμονωμένων θυρών, είτε ολόκληρης της έδρας μας.

Προστατεύουμε την ομάδα μας και αγωνιζόμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.