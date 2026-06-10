Ο Πάμπλο Μαφέο θα γίνει η πρώτη φετινή μεταγραφή του Ολυμπιακού. Ο 28χρονος δεξιός μπακ, που μπορεί να παίξει και ως πιο προωθημένος αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα για να περάσει από τα εργομετρικά και τις ιατρικές εξετάσεις και να οριστικοποιήσει την μετακίνησή του στους «ερυθρόλευκους».

Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει τόσο με την Μαγιόρκα, στην οποία ανήκει, όσο και με τον ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η μεταγραφή θεωρείται δεδομένη και ο Μαφέο θα φτάσει στην Ελλάδα μέσα στην επόμενη εβδομάδα.