Ο Λορέντζο Πιρόλα έγινε κάτοικος Πειραιά το καλοκαίρι του 2024, με τον Ολυμπιακό να δαπανά το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ για να τον κάνει δικό του από τη Σαλερνιτάνα.

Άμεσα οι άνθρωποι των νταμπλούχων Ελλάδας αντιλήφθηκαν ότι «χτύπησαν» φλέβα χρυσού με τον Ιταλό στόπερ, καθώς ο 23χρονος οπισθοφύλακας καθιερώθηκε γρήγορα στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ και μετατράπηκε σε βασικό «πυλώνα» της «ερυθρόλευκης» άμυνας.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Πιρόλα τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα, όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν ήταν δυνατόν να περάσουν απαρατήρητες.

Ήδη μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες παρακολουθούν στενά την περίπτωση του ταλαντούχου στόπερ, ο οποίος σύμφωνα με το «footitalia» έχει κινήσει το ενδιαφέρον και της Μίλαν.

Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα οι διοικούντες τους «ροσονέρι» έχουν ψηλά στη λίστα τους τον άλλοτε αρχηγό της U21 της «σκουάντρα ατζούρα», επισημαίνοντας ότι θα κάνουν πρόταση το καλοκαίρι για την απόκτησή του.

Μάλιστα στο εν λόγω ρεπορτάζ γίνεται ειδική αναφορά και στα οικονομικά δεδομένα μιας πιθανής μεταγραφής του Πιρόλα, επισημαίνοντας πως ο Ολυμπιακός θα μπει σε διαπραγματεύσεις, μόνο εάν έρθει μια πρόταση στα 30 εκατομμύρια ευρώ!