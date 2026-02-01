Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά και στη δεύτερη μεταγραφική του κίνηση, καθώς προχωρά στην απόκτηση του Κλέιτον, του 27χρονου Βραζιλιάνου κεντρικού επιθετικού της Ρίο Άβε.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ώρες πριν από τον επικείμενο δανεισμό του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στη Λιόν, γεγονός που δείχνει πως οι «ερυθρόλευκοι» κινούνται άμεσα για να καλύψουν το κενό που αφήνει ο Ουκρανός φορ.

Η Ρίο Άβε είχε αποκτήσει τον Κλέιτον από τη Βάσκο Ντα Γκάμα έναντι 3.000.000 ευρώ. Στην Πορτογαλία μετρά συνολικά 56 συμμετοχές με 25 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Κάζα Πιά, Βίλα Νόβα, Κοριτίμπα, Γκουαρανί και Γιουβεντούντ.

