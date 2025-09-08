Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να λογίζεται πλέον ο Ζάιν Σίλκοτ-Ντούμπερι, καθώς οι νταμπλούχοι Ελλάδας ήρθαν σε πλήρη συμφωνία με την Μπόρνμουθ για την απόκτηση του 20χρονου μεσοεπιθετικού.

Ο Σίλκοτ-Ντούμπερι, διεθνής με τις «μικρές» εθνικές ομάδες της Αγγλίας αναμένεται στην Αθήνα αργά το βράδυ της Δευτέρας (8/9), ενώ την Τρίτη (9/9) θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει ακολούθως πολυετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

Η Μπόρνμουθ θα κρατήσει ποσοστό μεταπώλησης 30% για τον 20χρονο άσο, ο οποίος σε πρώτη φάση προορίζεται για τη Β’ ομάδα του Ολυμπιακού που θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Super League 2.