Το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο της θερινής προετοιμασίας του στην Ολλανδία διανθίζει.

Η ομάδα του Πειραιά θα αντιμετωπίσει στις 17 Ιουλίου τη Φορτούνα Σιτάρντ, σε ένα παιχνίδι που θα αποτελέσει ακόμη ένα σημαντικό τεστ για την αγωνιστική ετοιμότητα του εν όψει της νέας σεζόν.

Η σέντρα της αναμέτρησης έχει προγραμματιστεί για τις 18:30 τοπική ώρα (19:30 ώρα Ελλάδας), ωστόσο η έδρα διεξαγωγής του φιλικού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Με την προσθήκη της Φορτούνα Σιτάρντ, το πρόγραμμα των φιλικών του Ολυμπιακού στην Ολλανδία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ήδη έχουν οριστικοποιηθεί οι αγώνες με τη Ράκοφ στις 8 Ιουλίου και με την Άλκμααρ στις 25 Ιουλίου, αναμετρήσεις που θα δώσουν στον προπονητή των Πειραιωτών την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα, σχήματα και τακτικές επιλογές.

Η περίοδος της προετοιμασίας θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για τον Ολυμπιακό, καθώς μέσα από αυτά τα παιχνίδια θα επιχειρήσει να χτίσει αγωνιστικό ρυθμό και συνοχή, εν όψει των απαιτήσεων που φέρνει η νέα αγωνιστική χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη.