Με την ψυχολογία στα ύψη και στόχο να δώσει συνέχεια στην εξαιρετική του πορεία ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (22:00,MagentaSport3 ) τη Σπάρτα Πράγας στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Οι Πειραιώτες θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να κάνουν το 3-3 στη διοργάνωση, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα στη μάχη για την πρόκριση.

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