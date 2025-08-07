Γλίτωσε τα χειρότερα ο Ζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο στη σημερινή (7/8) προπόνηση του Ολυμπιακού επί ολλανδικού εδάφους.

Ο Γάλλος αμυντικός αποχώρησε με πρόβλημα στο δεξί γόνατο, στο οποίο είχε χειρουργηθεί για πρόσθιο χιαστό το 2022, και υποβλήθηκε σε μαγνητική, τα αποτελέσματα της οποίας επιβεβαίωσαν την πρώτη εκτίμηση του γιατρού των «ερυθρολεύκων», Χρήστου Θέου, ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στους συνδέσμους.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο 25χρονος σέντερ μπακ, ο οποίος δεν χρειάζεται να ξαπλώσει στο χειρουργικό τραπέζι, θα ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα και φυσιοθεραπείες για τουλάχιστον 48 ώρες και στη συνέχεια θα αξιολογηθεί εκ νέου η κατάστασή του.