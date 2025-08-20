Ο 36χρονος Νιγηριανός επιθετικός Μπράουν Ιντέγε ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, μετά από 18 και πλέον χρόνων καριέρας. Μεταξύ των 14 ομάδων που αγωνίστηκε, ήταν και ο Ολυμπιακός, τη σεζόν 2015-16 (αναδείχτηκε πρωταθλητής Ελλάδας) και το πρώτο μισό της σεζόν 2016-17.

Με ανάρτησή του στα social media o Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Ιντέγε για την παρουσία του στους «Ερυθρόλευκους» και του ευχήθηκε για τη συνέχεια της ζωής του.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού:

«Ο Μπράουν Ιντέγε ολοκλήρωσε την επιτυχημένη του καριέρα στο ποδόσφαιρο! Σε ευχαριστούμε για τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε μαζί και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια!»

