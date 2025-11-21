Με λιγοστά προβλήματα θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός το Σάββατο (22/11, 20:00, Cosmote Sport 1) τον Ατρόμητο, για την 11η αγωνιστική της Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, ο οποίος αναμένεται να μείνει περίπου 3-4 εβδομάδες εκτός δράσης, λόγω τραυματισμού στο γαστροκνήμιο, καθώς και τον Μπρούνο.

Στον αντίποδα, οι Ντάνι Γκαρθία και Έσε ξεπέρασαν κάποια μικροπροβλήματα που αντιμετώπιζαν και τέθηκαν στη διάθεση του Ισπανού προπονητή, ο οποίος βέβαια είναι πολύ πιθανό να κάνει ένα σχετικό rotation, καθώς ακολουθεί το μεγάλο παιχνίδι του Champions League με τη Ρεάλ.

Στην αποστολή των «ερυθρολεύκων» για το ματς με τον Ατρόμητο συμπεριλήφθηκαν οι Μπιανκόν, Μάνσα, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Πιρόλα, Έσε, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι.