Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τετάρτη στο Γ. Καραϊσκάκης τη Γιαγκελόνια για την 1η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League (16/9, 22:00), με τους ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την αποστολή της ομάδας στην οποία επέστρεψε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού στο Europa League ξεκινάει, με τους Πειραιώτες να έχουν να διαχειριστούν σημαντικά προβλήματα, αφού ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Γκουστάβο Σα, ενώ εκτός έμεινε και ο τιμωρημένος Κώστας Φορτούνης.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr