Στα «ερυθρόλευκα» βάφτηκε ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς το Σάββατο ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-0 τον ΟΦΗ στην παράταση, κατακτώντας το Super Cup.

Δύο ημέρες μετά την επικράτηση των Πειραιωτών επί των μαχητικών «μελανόλευκων» οι νταμπλούχοι Ελλάδας δημοσίευσαν στους λογαριασμούς τους στα social media όσα κατέγραψε η παρακάμερά τους από τον αγώνα στο Παγκρήτιο το οποίο περιλαμβάνει τις αντιδράσεις κατά τη διάρκεια του ματς, τους φιλάθλους της ομάδας, την απονομή αλλά και το πάρτι στα αποδυτήρια!