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Ολυμπιακός και Ηρακλής διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Γ.Καραϊσκάκης» για την 11η «στροφή» του ελληνικού πρωταθλήματος, με τις δύο ομάδες να «καίγονται» για το τρίποντο.
Η ομάδα του Πειραιά θέλει να επιστρέψει σε τροχιά νικών και να μην επιτρέψει στον Παναθηναϊκό να ξεφύγει κι άλλο στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ ο «Γηραίος» καλείται να βγάλει αντίδραση μετά τις τρεις ήττες στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές.
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