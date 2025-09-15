Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούν την Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Την ίδια ώρα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση βρίσκεται και η Αθλέτικ Μπιλμπάο, με την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε να είναι έτοιμη να αναμετρηθεί εντός έδρας με την Άρσεναλ.

Οι δύο ομάδες έχουν ένα ισχυρό δέσιμο, με παίκτες και προπονητές που έχουν περάσει και από τις δύο ομάδες.

Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε στα social media του ένα βιντεάκι στο οποίο οι Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία, Ερνέστο Βαλβέρδε και Πάμπλο Ορμπάιθ, ανταλλάσσουν ευχές για το δύσκολο έργο που τους περιμένει.

Πηγή: sport-fm.gr