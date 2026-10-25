Ολυμπιακός και Καλαμάτα διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Γ.Καραϊσκάκης» σε ένα ματς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπου το νικηφόρο σερί της μίας ομάδας απειλεί να βάλει φρένο στην άλλη.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται στα καλύτερα τους και δεν λένε να αφήσουν το πόδι από το γκάζι. Μετά το «διάλειμμα» των εθνικών ομάδων, μετράνε σε πρωτάθλημα και Ευρώπη μόνο νίκες. Πιο πρόσφατη το εντός έδρας 1-0 επί της Σπάρτακ Πράγας, που τους χάρισε το «3 στα 3» στο Europa League! Οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν στροφή ξανά στη Stoiximan Super League και φιλοδοξούν κόντρα στη Καλαμάτα να συνεχίσουν στο ίδιο μήκος κύματος, να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να διατηρηθούν σε τροχιά κορυφής.

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