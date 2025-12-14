Κατά μέτωπο επίθεση εξαπέλυσε το βράδυ της Κυριακής ο Ολυμπιακός σε Λανουά και ΕΠΟ, μετά τη λευκή ισοπαλία (0-0) με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Η διαιτησία του Σβεν Γιαμπλόνκσι απ’ ότι φαίνεται ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής των Πειραιωτών οι οποίοι, μέσω διαρροής, καταφέρθηκαν εναντίον του επικεφαλής της ΚΕΔ και της Ομοσπονδίας, στέλνοντας μήνυμα ότι «κανείς δεν θα καταφέρει να μας σταματήσει».

Αναλυτική η τοποθέτηση των Πειραιωτών:

Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ένα διαιτητή να κάνει ό,τι μπορεί για να χάσει ο σημερινός μας αντίπαλος, ο Άρης. Σήμερα ο διαιτητής έκανε ό,τι μπορούσε για να μη νικήσει ο Ολυμπιακός!

Σωστά απέβαλε τον Γκαρθία αλλά σε αντίστοιχο επικίνδυνο και βίαιο μαρκάρισμα στον αχίλλειο του Τσικίνιο (78ο λεπτό) υπέδειξε… πλεονέκτημα στο πλάγιο άουτ και φυσικά δεν τιμώρησε τον ποδοσφαιριστή του αντιπάλου με κάρτα.

Ξεκάθαρο χτύπημα στα όρια της περιοχής στο πρόσωπο του Πιρόλα (75ο λεπτό) έγινε «παίζετε» ενώ ο ρέφερι προσπαθούσε για τρία λεπτά να σκεφτεί πως δε θα δώσει μια ξεκάθαρη κόκκινη του Φαντιγκά (60ο λεπτό) που ανατρέπει τον μόνο του με τον τερματοφύλακα Ταρέμι!

Έληξε το πρώτο ημίχρονο ένα λεπτό πριν τη λήξη του και υπέδειξε 4 λεπτά καθυστερήσεις σε ένα ματς με όλες τις αλλαγές, δύο αποβολές και ανασκόπηση var και με καθυστερήσεις του αντίπαλου γκολκίπερ. Από αυτά τα τέσσερα λεπτά είναι ζήτημα να παίχτηκε ποδόσφαιρο τα δύο από αυτά!

Αν έτσι είναι οι ελίτ φίλοι του Λανουά της ΚΕΔ και της ΕΠΟ ας μείνουν στη Γερμανία και ας πάει και ο Λανουά εκεί να τους βρει.

Όσο και να προσπαθήσει η ΕΠΟ, η ΚΕΔ ή οποιοσδήποτε άλλος να μας σταματήσει, δεν θα τα καταφέρει.