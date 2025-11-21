Αίτημα αλλαγής τερματοφύλακα κατέθεσε στην UEFA ο Ολυμπιακός. Ο Πασχαλάκης αναμένεται ν’ απουσιάσει για τέσσερις εβδομάδες μετά τον τραυματισμό που υπέστη και έτσι οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν τον νέο κανονισμό της UEFA.

Οι Πειραιώτες ζήτησαν ο τραυματίας γκολκίπερ να αντικατασταθεί με τον Μπότη στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια του Champions League.

Ο Μπότης που θα καλύψει το κενό του Πασχαλάκη, δεν είχε δηλωθεί στους διαθέσιμους γιατί πιάνει θέση ξένου, καθώς ήταν στην Ίντερ στα χρόνια (15-18) που χρειάζονται για να θεωρείται γηγενής.