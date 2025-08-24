Στον Ολυμπιακό αισιοδοξούν ότι το σίριαλ με την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο, θα έχει θετική εξελιξη, αφού οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την προσφορά τους στα 7,5 εκατομμύρια προς τη Γοδόι Κρους, για τον 19χρονο άσο και μπορεί να αγγίξουν τα 8 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους, για το 80% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.

Ο 19χρονος Αργεντινός εξτρέμ και ο μάνατζερ του πιέζουν ασφυκτικά την Γοδόι, ενώ ο παίκτης τα έχει βρει σε όλα με την πειραϊκή ομάδα για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Την ίδια ώρα, στη Λατινική Αμερική κρατούν ανοιχτή την υπόθεση του Τιάγκο Παλάσιος, τονίζοντας ότι ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Τράμπζονσπορ, οι οποίοι προσφέρουν στην Ιντεπεντιέντε το ποσό των 7 εκατομμυρίων για το 80% των δικαιωμάτων του 24χρονου -γεννημένου στην Αργεντινή- Ουρουγουανού εξτρέμ. Τούτη την ώρα, το φαβορί για να φορέσει τα ερυθρόλευκα είναι ο Αντίνο.

Σχετικά με τον κεντρικό επιθετικό, ο Ολυμπιακός αγγίζει, τόσο τον Ιβάν Αθόν όσο και τον Τάλις. Οι συζητήσεις για τον πρώτο αφορούν τον ετήσιο δανεισμό του από την Κόμο και οψιόν αγοράς του το επόμενο καλοκαίρι. Ο 22χρονος Ισπανός σέντερ φορ είναι θετικός στην προοπτική των “ερυθρόλευκων” και περιμένει το νεύμα της ιταλικής ομάδας προκειμένου να έρθει στην Αθήνα μέσα στην εβδομάδα. Επίσης, έχει προταθεί ο Ρουμάνος φορ της Κλουζ, Λουίς Μουντεάνου.

Ταυτόχρονα, στην Βραζιλία επιμένουν ότι ο Ολυμπιακός τα έχει βρει σε όλα με την Παλμέιρας για τον Τάλις. Η πειραϊκή ΠΑΕ προσφέρει 6,5 εκατομμύρια για το 75% των δικαιωμάτων του 20χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού, με τον οποίο τα έχει βρει για πενταετές συμβόλαιο.

Παρεμπιπτόντως, στους «ερυθρόλευκους» έχει προταθεί ένας ακόμη επιθετικός της Παλμέιρας, ο 21χρονος εξτρέμ Άλαν, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2029. Όπως έχει προταθεί και ο Σουηδός γκολκίπερ της Μιάλμπι, Τόρνκνβιστ, ομάδα από την οποία έχει κλείσει η πειραϊκή ομάδα τον φορ Μανέ για τον Ιανουάριο.

Ο Ολυμπιακός, πάντως, έχει στρέψει κυρίως το βλέμμα του στον Λουίς Μπενεντέτι, για τον οποίο η Παλμέιρας θέλει 10 εκατ. ευρώ, καθώς τον διεκδικούν πολλές ευρωπαϊκές ομάδες. Ο 19χρονος πανύψηλος (1.97μ.) Βραζιλιάνος στόπερ θέλει να έρθει στη γηραιά ήπειρο και αναμένει τις εξελίξεις.

Οι «ερυθρόλευκοι» ασχολούνται εδώ και καιρό με έναν ακόμη Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό, τον Γκουστάβο Μάντσα της Φορταλέζα. Οι Πειραιώτες φέρεται να έχουν ανεβάσει την προσφορά τους στα 5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 21χρονου ποδοσφαιριστή.