Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» (22:00, Cosmote Sport 2, MEGA), στον πρώτο αγώνα των νοκ άουτ για τα play off του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει 2-0 των Γερμανών στην έδρα τους στο ματς για την 7η αγωνιστική της League Phase και θα προσπαθήσουν να επαναλάβουν το αποτέλεσμα προκειμένου να αποκτήσουν προβάδισμα πρόκρισης.

Το ματς με τις «ασπιρίνες» έδωσε μεγάλη ώθηση στους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που ανέκαμψαν και κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση για τα play off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η αγωνιστική άνοδος ξεκίνησε με τη νίκη με 1-0 στο εκτός έδρας ματς με την Καϊράτ Αλμάτι και ολοκληρώθηκε με το «διπλό» στο Άμστερνταμ (2-1) επί του Άγιαξ την τελευταία αγωνιστική. Το σερί ανέβασε τους «ερυθρόλευκους» στην 18η θέση του βαθμολογικού πίνακα των 36 ομάδων και τους έδωσε την μεγάλη πρόκριση στους νοκ άουτ γύρους του Champions League για πρώτη φορά από το 2013-14.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr