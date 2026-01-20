Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (MEGA, Cosmote Sport 2) στο «Γ. Καραϊσκάκης» το κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Λεβερκούζεν, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Το αποψινό ματς με τους Γερμανούς έχει αποκτήσει χαρακτήρα τελικού για τους Πειραιώτες, καθώς θέλουν πάση θυσία τη νίκη, προκειμένου να παραμείνουν ζωντανοί στη μάχη για την πρόκριση στην πρώτη 24άδα της διοργάνωσης.

Στις πρώτες έξι αγωνιστικές οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συγκεντρώσει πέντε βαθμούς και γι΄αυτό καίγονται για το τρίποντο, προκειμένου να παραμείνουν στο κόλπο της πρόκρισης και να παίξουν τα… ρέστα τους την τελευταία αγωνιστική απέναντι στον Άγιαξ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επιφύλαξε εκπλήξεις στην ενδεκάδα, βάζοντας τον Κοστίνια δεξί μπακ και μπροστά του σε ρόλο εξτρέμ ο Ροντινέι, με τον Ποντένσε να μένει στον πάγκο!

Στην εστία είναι ο Τζολάκης, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα, Ορτέγκα να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας. Οι Έσε και Μουζακίτης βρίσκονται στον άξονα, με τον Τσικίνιο να είναι μπροστά τους και τους Ζέλσον, Ροντινέι να έχουν πάρει θέση στα άκρα της επίθεσης.

Στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται ο Ταρέμι, με τον Ελ Κααμπί να είναι στον πάγκο.

Ονειρικό ξεκίνημα έκανε στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός, καθώς κατάφερε να πετύχει γκολ από τα… αποδυτήρια.

Μόλις στο 2ο λεπτό ο Κοστίνια από εκτέλεση κόρνερ του Ροντινέι, έπιασε την κεφαλιά στην «καρδιά» της περιοχής των Γερμανών, καταφέρνοντας να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, εν μέσω ξέφρενων πανηγυρισμών στις εξέδρες του φαληρικού γηπέδου.

Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν 1-0

Γκολ: 2′ Κοστίνια (Ολυμπιακός)

Κίτρινες: Ρέτσος (Ολυμπιακός)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Έσε, Μουζακίτης – Ζέλσον, Τσικίνιο, Ροντινέι – Ταρέμι.

Μπάγερ Λεβερκούζεν: Μπλάσβιτς, Κουάνσα, Άντριχ, Μπαντέ, Βάθκεθ, Φερνάντεθ, Γκαρθία, Γκριμάλδο, Μάσα, Κοφανέ, Πόκου

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία) Βοηθοί: Ντανιέλε Μπιντόνι (Ιταλία), Στέφανο Αλάσιο (Ιταλία) Τέταρτος: Ματέο Μαρκέτι (Ιταλία) VAR: Μάρκο Ντι Μπέλο (Ιταλία), Λούκα Παϊρέτο (Ιταλία)