Η περίπτωση του Ντομίνγκος Ντουάρτε μπορεί να ξεπρόβαλε ως η εναλλακτική λύση του Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς, όμως, απ΄ότι φαίνεται οι «ερυθρόλευκοι» την έχουν ξεχωρίσει και την κυνηγάνε…

Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία και την ανάρτηση του δημοσιογράφου Αλεξάντερ Βιεϊρά, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν σημειώσει πρόοδο στις επαφές με την πλευρά του Πορτογάλου αμυντικού, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει ακόμη οριστική συμφωνία, καθώς παραμένουν ανοιχτές αρκετές λεπτομέρειες.

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