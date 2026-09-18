Με 3.000 οπαδούς στο πλευρό του αναμένεται να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στη Λιβαδειά, απέναντι στον Λεβαδειακό για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» έχουν σχεδόν εξαντλήσει τα εισιτήρια που εξασφάλισε αρχικά η ΠΑΕ. Περίπου 2.500 έχουν ήδη διατεθεί, ενώ απομένουν λιγότερα από 500.

Η ζήτηση παραμένει υψηλή και στον Ολυμπιακό εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν επιπλέον εισιτήρια, ώστε να δώσουν τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους φίλους της ομάδας να βρεθούν στο γήπεδο.

Η αναμέτρηση Λεβαδειακός – Ολυμπιακός είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 17:00.