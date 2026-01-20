Χαρακτήρα τελικού έχει αποκτήσει για τον Ολυμπιακό το αποψινό ματς (20/01, 22:00, MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD) με τη Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι Πειραιώτες θέλουν πάση θυσία τη νίκη απέναντι στους Γερμανούς, προκειμένου να παραμείνουν ζωντανοί στη μάχη για την πρόκριση στην πρώτη 24άδα της League Phase του Champions League.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του μεγάλου αγώνα με τις «ασπιρίνες» οι πρωταθλητές Ελλάδας παρουσίασαν τη φανέλα με την οποία θα αγωνιστούν στο αποψινό ματς.