Με πρωινή προπόνηση στου Ρέντη ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα (23/8, 20:00, Cosmote Sport 1) με τον Αστέρα Τρίπολης, στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την πρεμιέρα της νέας σεζόν στη Super League ο Ολυμπιακός.

O τεχνικός των Πειραιωτών Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, συμπεριέλαβε στην αποστολή για το ματς με τους Αρκάδες τον Ζέλσον και τον νεαρό Αγγελάκη, καθώς και τους Πνευμονίδη, Λιατσικούρα και Μουζακίτη, όχι όμως και τον Γιάρεμτσουκ.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης βρίσκονται οι εξής ποδοσφαιριστές: Αγγελάκης, Μπιανκόν, Μπότης, Μαρτίνς, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Έσε, Καλογερόπουλος, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Τζολάκης, Γιαζίτζι.