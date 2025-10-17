Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Με στόχο την επιστροφή του στις νίκες ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (18/10, 17:00, Cosmote Sport 1) την ΑΕΛ στο AEL FC Arena, στο ματς που θα ανοίξει την αυλαία της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Το μεσημέρι της Παρασκευής ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας του για το ταξίδι στη θεσσαλική πόλη, στην οποία υπάρχουν δύο επιστροφές αλλά και τρεις απουσίες.

Συγκεκριμένα ο Βάσκος έχει εκ νέου στη διάθεσή του τους Ρέτσο και Γιάρεμτσουκ, ενώ αντίθετα εκτός έμειναν οι Ταρέμι, Ροντινέι και Στρεφέτσα.

Την αποστολή της πειραϊκής ομάδας συγκροτούν οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι.