Ζέλσον Μαρτίνς και Ροντινέι επιστρέφουν στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εν όψει του (27/9, 18:00, Cosmote Sport 1) αγώνα της Super League με τον Λεβαδειακό, αλλά και του επερχόμενου ματς με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι δύο ποδοσφαιριστές ξεπέρασαν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν και συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή. Ο Βραζιλιάνος είχε αγωνιστεί στο ματς με την Πάφο, αλλά στη συνέχεια έλειψε από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και το παιχνίδι κυπέλλου με τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ ο Πορτογάλος εξτρέμ είχε τραυματιστεί πριν δύο εβδομάδες, στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, και δεν έχει παίξει έκτοτε.

Στον αντίποδα, εκτός πλάνων παραμένει ο τραυματίας Γιάρεμτσουκ, ενώ στην αποστολή δεν βρίσκεται ούτε ο Σιπιόνι, καθώς δεν έχει ξεπεράσει απόλυτα το ελαφρύ διάστρεμμα που υπέστη στο ντέρμπι της Λεωφόρου.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπιανκόν, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιαζίτζι.