Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε το σύνθημα αμέσως μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, συνοψίζοντάς το με τη λέξη «αντίδραση». Αυτό ζήτησε από τους παίκτες εν όψει του κρίσιμου αγώνα με τη Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League (Τρίτη 20/1, 22:00, MEGA, COSMOTE SPORT 2HD, LIVE από το SPORT24), επισημαίνοντας ότι η αντίδραση πρέπει να συνοδευτεί με περισσότερη κίνηση, ένταση στο παιχνίδι και πίεση προς τον αντίπαλο.

Ετούτα τα στοιχεία θεωρούνται απαραίτητα απέναντι σε μία γερμανική ομάδα όπως η Μπάγερ, που διαθέτει αθλητικότητα και ποιότητα. Παράλληλα, ο Ισπανός τεχνικός ζητά από τους παίκτες να διορθώσουν ορισμένα λάθη, όπως την κακή ανασταλτική λειτουργία στις μακρινές μπαλιές που περνούν πίσω από τα ακραία μπακ και τον ανεπαρκή συντονισμό της αμυντικής τετράδας στο τεχνικό οφσάιντ· αδυναμίες που έχουν κοστίσει στον Ολυμπιακό σε παιχνίδια υψηλού επιπέδου.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, ο Πιρόλα έχει επιστρέψει στις προπονήσεις στο Ρέντη, είναι έτοιμος από ιατρικής πλευράς και απομένει να αξιολογηθεί από τον Μεντιλίμπαρ αγωνιστικά. Ο Ιταλός στόπερ που έχει λείψει σημαντικά από τον Ολυμπιακό το τελευταίο διάστημα, αναμένεται να βρίσκεται στην αποστολή και πιθανότατα στην ενδεκάδα, καθώς η παρουσία του είναι καθοριστική στα μετόπισθεν της ομάδας, όπως φάνηκε τόσο στο Σούπερ Καπ με τον ΟΦΗ, όσο και στο ματς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Σχετικά με τον Μπιανκόν που αντικαταστάθηκε στο ματς με τον ΠΑΟΚ στο 80′ λόγω ενοχλήσεων, όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει ανησυχία και αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν.

Ο Μεντιλίμπαρ ποντάρει επίσης στον Ελ Κααμπί, ο οποίος θα αγωνιστεί με το Μαρόκο απέναντι στη Σενεγάλη την Κυριακή (18/1) και στον Μπρούνο που έχει υποχρεώσεις με τη Νιγηρία στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής απέναντι στην Αίγυπτο το Σάββατο (17/1) στον μικρό τελικό. Και οι δύο αναμένεται να βρίσκονται στην Αθήνα είτε την Κυριακή το βράδυ είτε τη Δευτέρα (19/1), όντες διαθέσιμοι για το κρίσιμο ματς με τη γερμανική ομάδα.

Τέλος, ο Ορτέγκα παραμένει η βασική επιλογή στο αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά η επικείμενη επιστροφή του Μπρούνο προσφέρει στον Βάσκο προπονητή μία αξιόπιστη εναλλακτική λύση στη συγκεκριμένη θέση.