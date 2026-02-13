Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Βοιωτία, όπου αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος (14/2, 19:30), με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή των ερυθρόλευκων από την οποία απουσιάζουν σημαντικοί ποδοσφαιριστές. Επιστροφή για Λορέντσο Πιρόλα.

Ο Ολυμπιακός θέλει να αφήσει πίσω του το σερί αρνητικών αποτελεσμάτων και ταξιδεύει στη Λιβαδειά, σε ένα εξίσου απαιτητικό παιχνίδι για τους πρωταθλητές, που δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τους Ντάνιελ Ποντένσε, Μέχντι Ταρέμι και Γκάμπριελ Ορτέγκα, απέναντι στο σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου.

